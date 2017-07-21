Саша Обрадович: "Рэглэнд станет ключевым игроком "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович подчеркнул, что новичок Джо Рэглэнд играет в агрессивной манере. По его словам, 28-летний американец станет ключевым игроком команды.

Ранее сообщалось, что Рэглэнд подписал с красно-зелеными соглашение, которое рассчитано на два года.

- Джо - очень агрессивный атакующий защитник, который способен создавать моменты для себя и партнеров, - приводит пресс-служба "Локо" слова Обрадовича. - Он хороший товарищ по команде и настоящий лидер на площадке. Он станет ключевым игроком для "Локо".

Рэглэнд стал игроком "Локомотива"