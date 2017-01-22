Саша Обрадович: "Почти двадцать очков соперник забил после наших ошибок"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Енисеем" (86:85) в матче Единой лиги ВТБ посетовал на ошибки. По словам наставника, пропустили много очков из-за собственных потерь.

– Первое, что я сказал игрокам в раздевалке – это то, что баскетбол великолепная игра, – цитирует Обрадовича официальный сайт утрнира. – Сегодня мы пропустили много очков из-за собственных потерь. Испытывали трудности не столько в защите, сколько в нападении. Почти двадцать очков соперник забил после наших ошибок. Я не могу сказать, что сегодня победил сильнейший. Скорее, на результат повлияла удача.