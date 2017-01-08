Саша Обрадович: "Матч с УНИКСом был важен для определения того, кто займет 2-3 позицию в Единой лиге ВТБ"

Главный тренер команды "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович после победы над УНИКСом (75:64) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что свою роль сыграла уверенная игра его подопечных в защите.

– Первое – большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли и поддерживали нас сегодня, – приводит официальный сайт краснодарцев слова Обрадовича. – Мы начали игру не в том темпе, в котором хотелось бы, потратили много шансов, которые могли использовать, приняли их ритм. Это было плохо для нас. Вторую половину мы начали намного лучше, очень помогли трехочковые Дженнинга. Эта игра была важна для определения того, кто займет 2-3 позицию в Единой лиге. Мы позволили набрать УНИКСу всего 64 очка, это тоже один из факторов нашей победы. Кроме того, мы не дали разгуляться лучшем игроку соперника, Киту Лэнгфорду. Это тоже сыграло свою роль.