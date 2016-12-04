19:41 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "Матч "Локо" и ЦСКА - хорошая реклама баскетбола"

0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА (83:74) отметил, что его команда начала поединок со слишком большим уважением к армейцам. Краснодарцы нанесли сопернику первое поражение в этом турнире.

- Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня в "Баскет-Холл", - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Обрадовича. - Это была хорошая реклама баскетбола, после такого матча куда больше человек заинтересуются баскетболом, будут приходить и поддерживать нас. Мы начали игру со слишком большим уважением к ЦСКА, испытывали давление. Но в конце первой половины нашли свой ритм. Это была победа всей команды, каждый сделал свой вклад.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6468565.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ