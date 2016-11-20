Саша Обрадович: "Локомотиву" удалось замедлить игру "Автодора"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович отметил, что его команде удалось справиться с атаками "Автодора" в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы победили в овертайме со счетом 88:79.

– Ключом к победе для нас сегодня стало то, что большую часть встречи нам удавалось замедлить игру "Автодора" и не позволять саратовцам набирать легкие очки в быстрых прорывах. Мы все еще находимся в поиске командной химии, притираемся друг к другу. Нам противостоял серьезный соперник, который прекрасно действовал в защите и был очень опасен на площадке, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Обрадовича. – Показателем силы "Автодора" является тот факт, что и ЦСКА унес ноги из Саратова только в овертайме. Некоторые из допущенных нами ошибок – результат смены тренера. Баскетболистам приходится приспосабливаться к новой системе игры под моим руководством. Но я очень доволен энергией, которую игроки продемонстрировали, особенно во второй половине, а также счастлив, что в трудной ситуации смогли добыть победу. В составе "Автодора" очень хорошую игру провел Миннерат. Мы уделили особое внимание опеке Зубчича, который обычно опасен при разменах.