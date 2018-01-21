Саша Обрадович: "Локомотиву" удалось притормозить Шведа, и это заслуга всей команды"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Химками" (93:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ рассказал, что перед игрой специальные люди готовили информацию по защитнику подмосковной команды Алексею Шведу. Он также добавил, что его игроки смогли найти способ остановить баскетболиста сборной России.

Швед, ставший самым результативным игроком в составе "Химок", набрал 18 очков.

– Против Шведа какую тактику не используй, он все равно найдет возможность ее вскрыть. У нас есть специальные люди, которые готовили информацию по нему к матчу, искали его слабости, – приводит "Р-Спорт" слова Обрадовича. – В конце концов мы нашли путь притормозить его, и это заслуга всей команды. Одному человеку просто не под силу остановить Шведа. Мы добились того, что Швед не смог забить все, что хотел.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, "Химки" идут на 5-й строчке.