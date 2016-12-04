Саша Обрадович: "Локомотиву" нужно показать лучшую игру, чтобы одолеть ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович признал, что ЦСКА будет фаворитом в предстоящей встрече команд в рамках Единой лиги ВТБ. По его словам, краснодарцам придется сильно потрудиться, чтобы остановить армейцев.

– Мы понимаем, что ЦСКА – явный фаворит в этой встрече. Соперник в хорошей форме, и они показывают качественный баскетбол даже без де Коло, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Обрадовича. – После отличной победы в Бамберге, после баззер-битера Фридзона ЦСКА приедет к нам в хорошем настроении. Особо отмечу Теодосича, который проводит, вероятно, свой лучший сезон в карьере, но он не единственный, кого нам необходимо остановить. ЦСКА – это отличная система, отличный тренер, действующий чемпион. Нам нужно будет показать лучших себя, свою лучшую игру, чтобы одолеть их.