Саша Обрадович: "Локомотив" психологически не был готов к первой игре против "Химок"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед вторым матчем 1/4 финала Единой лиги ВТБ против "Химок" отметил, что к первой встрече его команда оказалась не готова психологически. Подмосковный коллектив ведет в серии 1-0.

- Мы думаем, что не можем позволить себе играть так, как делали это в первом матче, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Мы слишком нервничали и психологически не были готовы к игре. Но это только начало серии и нам нужно правильно среагировать, агрессивно сыграть в обороне и остро в нападении.