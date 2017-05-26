23:00 26 мая | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "Локомотив" проявил характер в игре против ЦСКА"

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Главный тренер краснодарского "Локомотива" Саша Обрадович после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (95:101) отметил, что встреча наверняка понравилась болельщикам. Обрадович подчеркнул, что к следующей игре краснодарцы будут готовы лучше.

– Думаю, игра доставила удовольствие зрителям, – цитирует "Р-Спорт" Обрадовича. – Интрига держалась до конца, один мяч сюда, один мяч туда... Мы проявили характер, вернувшись в игру, несмотря на большую разницу в счете. Уверен, в воскресенье мы будем готовы лучше, чтобы постараться оставить за собой второй матч.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170526/1121009809.html

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