Саша Обрадович: "Локомотив" - это большой шаг в моей карьере"

Новый главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович отметил, что назначение в краснодарский клуб станет хорошим вызовом для него. Сегодня стороны подписали контракт до окончания сезона с возможностью продления еще на один год.

- Быть здесь, в Краснодаре, в одном из лучших клубов Европы - это большой шаг вперед в моей карьере, - приводит пресс-служба "Локо" слова Обрадовича. - Безусловно, я чувствую давление, потому что это определенный вызов для меня. Но я его принял с оптимизмом. Я счастлив оказаться здесь и надеюсь, что смогу изменить игру команды к лучшему. Я не говорю, что предыдущий тренер не справился, но у меня будет другой подход.