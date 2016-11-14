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Саша Обрадович: "Локомотив" - это большой шаг в моей карьере"

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Новый главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович отметил, что назначение в краснодарский клуб станет хорошим вызовом для него. Сегодня стороны подписали контракт до окончания сезона с возможностью продления еще на один год.

- Быть здесь, в Краснодаре, в одном из лучших клубов Европы - это большой шаг вперед в моей карьере, - приводит пресс-служба "Локо" слова Обрадовича. - Безусловно, я чувствую давление, потому что это определенный вызов для меня. Но я его принял с оптимизмом. Я счастлив оказаться здесь и надеюсь, что смогу изменить игру команды к лучшему. Я не говорю, что предыдущий тренер не справился, но у меня будет другой подход.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6369674.html

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