Саша Обрадович: "Локо" полностью заслужил победу над УНИКСом"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (92:76, 1-1) отметил, что команда сыграла намного умнее, чем в первой проигранной игре. По его словам, в первом поединке краснодарца не хватило агрессии.

- Поздравляю свою команду с победой! Мы недосчитались двух ключевых игроков, но все равно нашли способ играть в свой баскетбол, - приводит пресс-служба "Локо" слова Обрадовича. - Эта игра полностью отличается от предыдущей, когда мы играли мягко и не реагировали на их агрессию. Сегодня мы также действовали умнее, чем позавчера, и полностью заслужили победу.