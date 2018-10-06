Саша Обрадович: "Игра "Локомотива" соответствовала потенциалу команды"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Зенитом" в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (96:64) отметил, что игроки продемонстрировали огромную самоотдачу. По его мнению, игра соответствовала потенциалу команды.

- После игры в раздевалке я сказал своим игрокам, что мне очень понравилась игра, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Команда, каждый игрок показал огромную самоотдачу. Мне кажется, и болельщикам было приятно смотреть сегодняшнюю игру. После того, как в Польше мы не сыграли так, как хотели, сегодня игра соответствовала нашему потенциалу. Всегда важно правильно начать, верить в то, что делаешь, а дальше думать о следующем сопернике.