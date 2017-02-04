Саша Обрадович: "Главная задача "Локомотива" - остановить лидеров "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" отметил, что его команде необходимо извлечь урок из поражения от "Гран-Канарии" в Еврокубке. По словам наставника, перед игроками стоит задача остановить лидеров соперника.

- Нам необходимо правильно отреагировать на поражение от "Гран-Канарии" и сыграть в другой баскетбол. В более жесткий, более атакующий, более умный. Вне зависимости от того, что "Нижний" играет очень неровно и может провести как очень хороший матч, так и очень плохой, нам нужно уважать каждого соперника. Главная задача - остановить лидеров "НН", сыграть командно и вернуться на победную дорогу.