04:55 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "Главная задача "Локомотива" - остановить лидеров "Нижнего Новгорода"

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Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против "Нижнего Новгорода" отметил, что его команде необходимо извлечь урок из поражения от "Гран-Канарии" в Еврокубке. По словам наставника, перед игроками стоит задача остановить лидеров соперника.

- Нам необходимо правильно отреагировать на поражение от "Гран-Канарии" и сыграть в другой баскетбол. В более жесткий, более атакующий, более умный. Вне зависимости от того, что "Нижний" играет очень неровно и может провести как очень хороший матч, так и очень плохой, нам нужно уважать каждого соперника. Главная задача - остановить лидеров "НН", сыграть командно и вернуться на победную дорогу.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6775448.html

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