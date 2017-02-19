10:41 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Саша Обрадович: "ЦСКА будет особо настроен на победу после проигрыша "Зениту"

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Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что соперник будет особенно мотивирован в предстоящей встрече. Игра состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– ЦСКА является фаворитом в любом матче Единой лиги ВТБ, а в этот раз они будут особо настроены на победу после проигрыша "Зениту", - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Они сделают все, чтобы изменить настроение в команде. Мы обыграли их в первом матче, но сейчас ситуация полностью поменялась – у них вернулись в строй де Коло и Хиггинс, команда стала еще сильнее. Нам нужно контролировать ритм игры, если мы хотим, чтобы у нас были шансы на победу.

Дополнительная информация

http://www.lokobasket.com/news/6850432.html

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