Саша Обрадович: "ЦСКА будет особо настроен на победу после проигрыша "Зениту"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что соперник будет особенно мотивирован в предстоящей встрече. Игра состоится сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.

– ЦСКА является фаворитом в любом матче Единой лиги ВТБ, а в этот раз они будут особо настроены на победу после проигрыша "Зениту", - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Они сделают все, чтобы изменить настроение в команде. Мы обыграли их в первом матче, но сейчас ситуация полностью поменялась – у них вернулись в строй де Коло и Хиггинс, команда стала еще сильнее. Нам нужно контролировать ритм игры, если мы хотим, чтобы у нас были шансы на победу.