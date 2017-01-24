Саша Обрадович: "Берзиньш знает, что у него будет не так много времени на адаптацию"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович считает, что форвард Каспарс Берзиньш добавит команде необходимых качеств. Краснодарский клуб заключил с 31-летним латвийским форвардом контракт до конца текущего сезона.

– Каспарс – опытный игрок, который знает Единую лигу ВТБ очень хорошо, - цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. - Он сейчас возвращается в строй после небольшой травмы, но он знает, что у него будет не так много времени на адаптацию, потому что "Локо" – большой клуб с высокими ожиданиями. Берзиньш знает, куда едет. Он добавит нам необходимых качеств на позиции четвертого и пятого номеров, и я жду от него хорошей игры не только в Лиге ВТБ, но особенно в Еврокубке.