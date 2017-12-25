Робинсон присоединился к "Химкам" после операции

Американский форвард "Химок" Томас Робинсон, которому после травмы кисти в конце ноября потребовалась операция, вернулся в расположение команды из США, где проходил реабилитацию.

Робинсон присоединился к команде на тренировке. Сейчас ему разрешены все виды физической активности, за исключением тех, что связаны с нагрузкой на травмированную руку. Примерно через месяц игроку снимут иммобилизацию и сделают контрольный снимок, после чего он начнет вновь разрабатывать кисть.

Повреждение легионер подмосковного клуба получил в гостевом матче Евролиги против "Фенербахче" – в игровом эпизоде он ударился о стойку щита, и после игры врачи диагностировали у него перелом одной из костей руки. После операции примерные сроки его восстановления оценивались в два-три месяца.

В текущем сезоне пятый номер драфта НБА-2012 провел в Евролиге 9 игр, со средними показателями 19.28 минут, 11,4 очка и 7,8 подбора за матч.