Робби Хаммел: "Не все шло гладко, но в следующем году "Химки" сыграют в Евролиге"

Форвард "Химок" Робби Хаммел после победы в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ над "Зенитом" (90:84, 3-2) отметил, что он и его одноклубники проделали хорошую работу. Подмосковная команда вышла в финал турнира и получила путевку в Евролигу.

– Отличная командная победа, – приводит официальный сайт "Химок" слова Хаммела. – Мы знали, что "Зенит" – очень хорошая команда, которая любит бежать. Я очень рад за одноклубников, которые проделали хорошую работу. У нас было много травм, не все шло гладко по ходу сезона, но мы смогли победить и в следующем году сыграем в Евролиге.

– Рад, что приехало много болельщиков, нас поддерживала целая трибуна. Сегодня мы показали характер, – добавил форвард "Химок" Станислав Ильницкий.