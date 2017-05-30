Робби Хаммел: "Химки" сыграли достаточно хорошо, чтобы победить "Зенит"

Форвард "Химок" Робби Хаммел после победы в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ над "Зенитом" (97:73, 1-2) подчеркнул, что его команде удалось сдержать быстрое нападение соперника. Четвертый матч серии до трех побед пройдет 1 июня в Химках.

– Мы проигрывали 0-2 и понимали, что нужно приложить максимальные усилия, – приводит официальный сайт "Химок" слова Хаммела. – Думаю, нам это удалось. Соперник не попал несколько своих бросков, но все же мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить.

Сейчас все мысли о матче в четверг. Нам удалось сдержать их быстрое нападение и сократить возможности для подборов в нападении. Думаю, мы неплохо защищались и не позволили им бросать открытые "трехи". Нас ждет еще один большой матч и нужно постараться провести его также солидно.