РФБ поддержала возвращение "Финала четырех" в Единой лиге ВТБ

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что федерация поддержала возвращение "Финала четырех" в Единой лиге ВТБ. На совете лиги было принято решение ввести этот формат начиная с сезона-2017/18. "Финал четырех" разыгрывался в турнире до 2012 года, после чего лига перешла на формат серии до трех побед. За изменение формата проголосовали 13 человек, 4 было против, руководство лиги воздержалось.

- Лично я голосовал за, - цитирует ТАСС Кириленко. - Тем не менее во мне разрывались спортивная составляющая, как у игрока, и зрелищная. Но как показывают последние годы проведения "Финала четырех", - это ярко. Во всяком случае попробовать точно стоит. Тем более, отталкиваясь от того, как в прошлом году был проведен Матч звезд в Сочи.