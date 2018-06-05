Решение о будущем формата "Финала четырех" Единой лиги ВТБ будет принято в июле

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сказал, что совет турнир определит будущее формата "Финала четырех" на заседании, которое состоится в июле. В этом сезоне в "Финале четырех", который пройдет в московском "Парке легенд" с 8 по 10 июня, в полуфиналах сыграют ЦСКА и "Зенит", а также "Химки" и УНИКС.

– Будущее формата "Финала четырех" будет определено на заседании совета лиги в июле, – цитирует "Р-Спорт" Кущенко. – Уверен, нас ждет такое же сложное обсуждение, как и год назад. Огромный ряд критериев будет представлен на обсуждение клубам, который позволит решить, насколько успешен формат "Финал четырех", стоит ли вернуться к сериям плей-офф. Посмотрим, какой будет интерес к нашему "Финалу четырех" на фоне чемпионата мира по футболу.