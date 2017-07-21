Рэглэнд стал игроком "Локомотива"

Защитник Джо Рэглэнд подписал контракт с "Локомотивом", информирует пресс-служба железнодорожников. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года.

Профессиональная карьера американца проходила в европейских чемпионатах, где он успел поиграть за "Мурсию", "Канту" и "Милан" и "Каршияку". Последний сезон провел в составе "Авеллино".

В сезоне-2016/17 Рэглэнд помог "Авеллино" выйти в полуфинал серии А, где команда уступила будущему чемпиону страны. Баскетболист вошел в пятерку лучших снайперов сезона, набирая в среднем в 35 играх по 17,7 очка, 3,3 подбора, 5,1 передачи и 1,4 перехвата.