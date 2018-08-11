Рэгланд не перешел в "Зенит", потому что потерял паспорт

Защитник Джо Рэгланд не смог подписать контракт с "Зенитом" из-за проблем с документами, информируют "Известия". Отмечается, что баскетболист потерял паспорт, что вызвало проблемы с оформлением документов. 10 августа стало известно, что Рэгланд подписал однолетний контракт с "Црвеной Звездой".



В прошедшем сезоне американский защитник выступал за "Локомотив". В Единой лиге ВТБ он принял участие в 22 матчах. В среднем за игру Рэгланд набирал 12,0 очка, делал 3,8 передачи, 2,1 подбора и 1,0 перехвата.

В Еврокубке на его счету 18 матчей (11,7 очка, 3,7 передачи, 2,2 подбора и 1,0 перехвата).