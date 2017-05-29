Райан Тулсон: "Творим историю "Зенита" и Санкт-Петербурга"

Защитник "Зенита" Райан Тулсон в интервью официальному сайту клуба заявил, что этот сезон для него стал лучшим в карьере. Также баскетболист отметил, что для него приятно творить историю петербургской команды. 32-летний американец проводит второй сезон за российскую команду.

– Вы проводите второй сезон в "Зените". Какие ощущения сложились от команды и Санкт-Петербурга?

– Все очень здорово, оба сезона получились успешными, – сказал Тулсон. – В прошлом году мы финишировали на третьем месте в Единой лиге ВТБ, что является наивысшим достижением для команды. В этом мы закончили регулярный чемпионат на втором и сейчас находимся в шаге от первого в истории финала. Поэтому для меня это очень приятный опыт – творить историю баскетбольной команды и города.

– Можно сказать, что этот сезон стал лучшим в вашей карьере?

– В командном плане безусловно. Второе место в регулярке – это лучшая для меня позиция за все проведенные годы в Европе, а я поиграл в Испании, Италии и Турции. В Еврокубке мы дошли до четвертьфинала, где, к сожалению, уступили "Локомотиву". Поэтому если суммировать все результаты, то вполне можно сказать, что этот сезон стал действительно лучшим.