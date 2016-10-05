Пуллен присоединился к "Химкам"

Новичок "Химок" защитник Джейкоб Пуллен прибыл в Россию и отправился в расположение команды, сообщает официальный сайт клуба. В "Химках" 26-летний американец будет выступать под номером "0".

– Рад оказаться в "Химках". Я подписал контракт, чтобы иметь шанс играть и проявить себя, помогая моей новой команде добиваться побед, – подчеркнул Пуллен. – Рад буду заявить о себе в такой сильной лиге, как ВТБ, одном из сильнейших чемпионатов в данный момент. Мой контракт пока рассчитан на месяц, но это нормально. Это шанс для меня, и я надеюсь, что проведу в команде весь сезон. Каждый год у "Химок" сильный состав, в прошлом году они остановились только в одной победе от выхода в плей-офф Евролиги, это в любом случае очень достойный результат. Я знаю многих парней здесь: Алексея Шведа, Марко Тодоровича, с которым играл в "Барселоне". В этом сезоне "Химки" – один из сильнейших коллективов в Кубке Европы и один из фаворитов на победу в турнире. Надеюсь, я смогу помочь "Химкам" выиграть титул. Также я слышал много хорошего о тренере Ивановиче, это сильный и требовательный наставник. Я уже работал с такими тренерами в колледже в своих бывших командах. Думаю, смогу быстро адаптироваться в России.