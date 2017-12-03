Протест "Химок" на результат матча с УНИКСом будет рассмотрен 4 декабря

Директорат Единой лиги ВТБ в понедельник, 4 декабря, рассмотрит протест "Химок" на результат матча регулярного чемпионата с УНИКСом (79:80), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги. Ранее подмосковная команда подала протест, в котором были указаны два момента, повлиявшие на исход встречи: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и незасчитанный последний бросок Джеймса Андерсона.

Как уточнили в пресс-службе Единой лиги ВТБ, "директорат лиги соберется в Москве и рассмотрит все спорные эпизоды матча".

Отметим, что для УНИКСа эта победа стала шестой подряд - казанцы занимают второе место в турнирной таблице. "Химки" потерпели третье поражение подряд и располагаются на пятой позиции.