Прогноз "Фонбет": "Зенит" – очевидный фаворит матча с "Автодором"

24 мая петербургский "Зенит" сыграет с саратовским "Автодором" в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают "Зенит" фаворитом первого матча. На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1.30, на победу "Автодора" – с коэффициентом 3.20.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе "Зенита". На команду Василия Карасева поставили 93% игроков, на "Автодор" – всего 7%.

Сколько наберут очков?

"Фонбет" принимает ставки на тотал больше и меньше 178,5 очка с одинаковым коэффициентом – 1.85. Мнения клиентов "Фонбет" разделились: 52% игроков поставили на тотал больше 178, 5, тотал меньше 178,5 выбрали 48% клиентов.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Зенита" – ее предпочел 71% клиентов "Фонбет". 8% игроков сделали ставку на тотал очков больше 178,5, столько же – на тотал меньше 178,5. На победу петербуржцев с форой (-6,5) поставили 7% клиентов "Фонбет", на победу "Автодора" – 6%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу "Зенита". Она входит в экспресс на сумму 20 000 рублей. В среднем на матч "Зенита" и "Автодора" ставят 454 рубля.

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