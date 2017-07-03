Прифтис - новый главный тренер УНИКСа

УНИКС достиг договоренности о контракте с 48-летним греческим специалистом Димитрисом Прифтисом, информирует пресс-служба клуба. Соглашение подписано по схеме "1+1". Ранее Прифтис возглавлял "Арис".

В минувшем сезоне УНИКС дошел до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступил бывшему краснодарцам. В Евролиге казанцы не смогли выйти в плей-офф, заняв 15-е место в регулярном чемпионате. В мае клуб расторг контракт с экс-главным тренером Евгением Пашутиным из-за неудовлетворительных результатов.