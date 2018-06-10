Прифтис не знает, останется ли он в УНИКСе на следующий сезон

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после поражения от "Зенита" (79:93) в матче за третье место Единой лиги ВТБ заявил, что пока не знает, останется ли он в команде на следующий сезон.

- Спасибо игрокам УНИКСа за этот сезон, у нас были сложные моменты, но мы проделали отличную работу вместе, - цитирует Прифтиса "РИА Новости". - Спасибо администрации клуба, желаю всем отличного лета. Весь клуб проделал отличную работу. Я не знаю, остаюсь ли в УНИКСе на следующий сезон. У меня есть еще опция продления контракта, но этот вопрос решает клуб.