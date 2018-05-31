Президент "Автодора" - об уходе Пашутина: "Мы не можем позволить себе сажать молодых ребят за спины иностранцев"

Президент "Автодора" Владимир Родионов прокомментировал уход Евгения Пашутина с поста главного тренера команды. По словам руководителя, специалист не доверял молодежи.

"Начнем с того, что мы очень удовлетворены результатом, показанным под руководством Пашутина в регулярном чемпионате. Рассчитывали, что продление контракта с главным тренером в преддверии старта плей-офф придаст психологический импульс команде и поможет добиться успеха.



К сожалению, ожидаемый эффект не сработал. С Евгением у нас наметились концептуальные расхождения во взглядах на развитие клуба. Убежден, будущее "Автодора" – за молодежью, которая у нас самая талантливая в стране! Не давать нашим молодым ребятам много игрового времени – преступление. На словах Пашутин соглашается с вектором развития, декларируя быстрый баскетбол и активное привлечение молодых игроков в состав. Однако на деле мы из раза в раз видим обратную картину.



Перед подписанием нового соглашения детально обсудили с тренером все эти моменты, но игры плей-офф показали, что ничего не изменилось. Со своим бюджетом мы не можем позволить себе сажать молодых ребят за спины иностранцев, важна ротация. Одна игра в Лиге ВТБ для каждого из них равноценна 6 месяцам тренировочного процесса. Пашутин – сложившийся высококлассный специалист со своим, устоявшимся стилем работы, способный без проблем руководить командой высокого уровня и добиваться с ней успехов.



Тем не менее, переломить себя, доверяя и отдавая предпочтение талантливым российским игрокам перед легионерами, вероятно, уже не сможет. В этой связи нами было принято обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Благодарим Евгения за большой вклад в победы команды и расстаемся с ним с чувством глубокого взаимного уважения, - приводятся слова Родионова на официальном сайте "Автодора".