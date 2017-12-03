Правильно ли не засчитан последний бросок "Химок"?

Судьбу матча регулярного чемпионата Единой лиги между УНИКСом и "Химками" в Казани решили попадание Хоакина Колома за 4,5 секунды до конца и промах Джеймса Андерсона в ответной атаке. После игры подмосковный клуб опротестовал результат встречи, причем одним из пунктов стал как раз бросок Андерсона.
По мнению "Химок", согласно пункту 31.2.5 правил баскетбола, "Никто из игроков не должен касаться мяча после касания им кольца в то время, пока мяч все еще сохраняет возможность попадания в корзину, когда:
– судья дает свисток в тот момент, когда мяч находится в руках игрока, находящегося в процессе броска, или в полете при броске с игры, или при последнем или единственном штрафном броске,
– звучит сигнал игровых часов об окончании периода в тот момент, когда мяч находится в полете при броске с игры.
Все ограничения, связанные с помехой попаданию и помехой мячу, должны учитываться".
Составить свое мнение, кто прав в данном эпизоде, вы можете, посмотрев видео момента.
Who is right?– BC Khimki (@Khimkibasket) 3 декабря 2017 г.
Time is over and @unicsbasket player had no right to touch the ball!
What do you think, according to the official rules of basketball @FIBA, this ball will be counted or not? @VTBUL pic.twitter.com/YuwHxmhrlQ
Официальные правила баскетбола @FIBA, пункт 31.2.5 pic.twitter.com/qD7GHA4APV– BC Khimki (@Khimkibasket) 3 декабря 2017 г.
Don Miguel
Я не ярый поклонник Химок, сами виноваты по уши, но тут непонятка. Мяч щита коснулся, вроде, надо засчитывать. И по правилам НБА и Евролиги. Но! Блокирующий мяч не смахнул! Он упал на дужку. По правилам НБА его трогать нельзя! В Евроглиге непонятка. Смахивать там, вроде, можно, но мяч щита коснулся раньше. Где первое нарушение? Дайте свои комментарии, хотя понимаю, что здесь, в основном, баскетболом отродясь и никогда.
22:24
Termin79
Согласен, мяч скорее сваливался с корзины, чем в корзину.
22:06
Samarec
"Никто из игроков не должен касаться мяча после касания им кольца в то время, пока мяч все еще сохраняет возможность попадания в корзину" Мяч уже не сохранял такую возможность. Всё по делу.
21:45
inspire
Да и прекрасно видно по ролику, что мяч не проваливался в корзину =============== ))))
21:23
pimpin000
Ну и что, судейские ошибки случаются во всех видах спорта, пусть и влияющие на результат. По их мнению, победу должны присудить Химкам? Да и прекрасно видно по ролику, что мяч не проваливался в корзину. То, что грек истеричка ещё та было сразу ясно.
21:15
Vlаdimir
Похоже Химки правы. Раз сигнал об окончании был, то любые последующие действия игроков вне правил.
21:04