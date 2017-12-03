Правильно ли не засчитан последний бросок "Химок"?

Судьбу матча регулярного чемпионата Единой лиги между УНИКСом и "Химками" в Казани решили попадание Хоакина Колома за 4,5 секунды до конца и промах Джеймса Андерсона в ответной атаке. После игры подмосковный клуб опротестовал результат встречи, причем одним из пунктов стал как раз бросок Андерсона.

По мнению "Химок", согласно пункту 31.2.5 правил баскетбола, "Никто из игроков не должен касаться мяча после касания им кольца в то время, пока мяч все еще сохраняет возможность попадания в корзину, когда:

– судья дает свисток в тот момент, когда мяч находится в руках игрока, находящегося в процессе броска, или в полете при броске с игры, или при последнем или единственном штрафном броске,

– звучит сигнал игровых часов об окончании периода в тот момент, когда мяч находится в полете при броске с игры.

Все ограничения, связанные с помехой попаданию и помехой мячу, должны учитываться".

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