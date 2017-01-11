Понкрашов и Спиридонов хотят сыграть в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов заявил, что намерен принять участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи. 30-летний игрок еще в октябре получил серьезное повреждение мениска и связок колена, но до сих пор не вернулся на паркет, поэтому его убрали из расширенного списка кандидатов на выставочный поединок. Тем не менее, он через твиттер обратился к генеральному директору лиги Илоне Корстин с просьбой вернуть его в голосование, чтобы болельщики сами решили его судьбу.

- Из клуба сообщили, что ты не сможешь восстановиться до 11 февраля, поэтому на Матч всех звезд приглашаю тебя в качестве почетного гостя, - написала Корстин.

- Так я-то как бы собирался играть, - ответил Понкрашов. - Лучше верните меня в списки и пусть люди решат, достоин ли я сыграть на Матче звезд или нет.

- Вернем. Если восстановишься, то только будем рады увидеть тебя на площадке в качестве игрока.

- Я восстановлюсь.

@ponkrash из клуба сообщили, что ты не сможешь восстановиться до 11 февраля https://t.co/eymKXzZevp – Ilona Korstin (@IlonaK10) 10 января 2017 г.

@IlonaK10 лучше верните меня в списки и пусть люди решат, достоин ли я сыграть на матче звёзд или нет – Anton Ponkrashov (@ponkrash) 10 января 2017 г

@ponkrash если восстановишься, то только будем рады увидеть тебя на площадке в качестве игрока – Ilona Korstin (@IlonaK10) 10 января 2017 г.

Впоследствии к переписке подключился волейболист сборной России и друг Понкрашова Алексей Спиридонов, который заявил, что тоже хочет сыграть в Матче всех звезд.

- Илона, а меня возьмете? Я тоже звезда. Точно не хуже, чем Швед, играю. Во что? В лучшую игру с мячом.