Понкрашов и Панин смогут помочь УНИКСу в матче с "Химками"

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что игроки Антон Понкрашов и Вадим Панин могут принять участие в матче Единой лиги ВТБ против "Химок". Первый из-за травмы пропустил несколько месяцев, но смог поучаствовать в Матче звезд в начале февраля, а второй - из-за проблем с мышцами пропустил три последних встречи. УНИКС сыграет с "Химками" в Казани 20 февраля.

- Понкрашов уже тренируется с командой в полную силу, но перед игрой с "Нижним Новгородом" мы решили его поберечь, - цитирует "Р-Спорт" Богачева. - У Панина был небольшой надрыв мышцы, он приходит в себя. Оба игрока могут сыграть с "Химками", а к матчу Евролиги с "Панатинаикосом" точно должны быть готовы.