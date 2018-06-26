Петр Губанов вернулся в "Химки"

Тяжелый форвард Петр Губанов, последние два сезона выступавший за "Нижний Новгород", продолжит карьеру в "Химках", за которые он уже играл с 2009 по 2010 годы, информирует официальный сайт подмосковного клуба. Контракт с 31-летним игроком заключен сроком на два года. В прошлом сезоне в Единой Лиге ВТБ Губанов провел 26 матча, в которых в среднем набирал 11,7 очка, а также делал 3,9 подбора и 1,1 передачу при эффективности в 11,7 баллов.

- Губанов – универсальный игрок, который может "закрыть" сразу две позиции, четвертого и пятого номеров. Уверен, он подойдет к нашей системе, так как он хорошо отдает передачи, имеет стабильный бросок, а также умеет играть спиной к кольцу, - отметил главный тренер Химок Георгиос Барцокас. - Он провел отличный сезон в "Нижнем Новгороде", к тому же о Петре, его работоспособности и личных качествах я получил только хорошие отзывы. Мы хотели добавить в состав еще одного российского игрока, и Губанов является лучшей кандидатурой.