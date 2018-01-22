03:50 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Петр Губанов: "Играть с ЦСКА интересно, а в нашем случае еще и полезно"


Форвард "Нижнего Новгорода"Петр Губанов перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА отметил, что игра будет интересной и полезной. По его словам, нижегородцы будут стараться показать максимум.

– ЦСКА – команда топ-уровня, лидер Евролиги и Единой лиги ВТБ, несмотря на то, что сейчас они находятся не на первой строчке в турнирной таблице, - цитирует пресс-служба клуба Губанова. - Играть с такими противниками интересно, а в нашем случае еще и полезно, особенно для молодых игроков, которым необходимо набираться опыта. Как и в каждом матче будем стараться показать максимум наших возможностей и придерживаться плана на игру.

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