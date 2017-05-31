Павел Сергеев: "Была задача играть против Шведа на грани фола"

Защитник "Зенита" Павел Сергеев в интервью "Спорт день за днем" признал, что его команде не удалось сдержать Алексея Шведа в третьем матче полуфинальной серии плей-офф против "Химок" (73:97). По его словам, лидер подмосковного клуба показал свой класс.

– Насколько тяжело было защищаться против Шведа с первых секунд встречи? Ситуация ведь осложнялась двумя вашими "быстрыми" фолами…

– У меня и была задача где-то на грани фола действовать против Шведа в защите. Это вполне нормально, что на лидере соперника судьи акцентируют внимание и чаще свистят фолы против него. Алексей на протяжении всего сезона зарабатывал право на такое к себе отношение. Против такого индивидуально сильного баскетболиста всегда тяжело играть. Швед в очередной раз доказал свой высокий класс.

– В последнем матче помимо вас едва ли не полкоманды "Зенита" пыталось остановить Шведа под своим щитом, но никому сделать это так и не удалось…

– Действительно, мы с его опекой не справились. И даже с учетом того, что в заключительной четверти Швед практически не выходил на площадку, в его активе все равно оказалось 22 очка. Значит, нужно сделать выводы и в следующем матче постараться более эффективно сыграть против него в защите.