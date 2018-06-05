Павел Астахов: "В "Химках" нет ни одного полностью здорового игрока"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов перед матчами "Финала четырех" Единой лиги еще раз напомнил, насколько трудным вышел сезон для подмосковного клуба, и рассказал, сколько болельщиков приедут поддержать желто-синих на полуфинал против казанского УНИКСа.

- Мы ждем от самих себя качественного баскетбола, - сказал Астахов. - По-прежнему считаем, что традиционный плей-офф более справедливый формат. "Финал четырех" привлекателен для болельщиков, но сложен для участников. У нас не очень большой опыт выступления в таких встречах, зато удачный. Если мы покажем такой же уровень, как в сериях плей-офф Единой лиги и Евролиги, то все будет в порядке. Основная задача для лиги - чтобы пришли болельщики. Мы со своей стороны ждем целый десант из Подмосковья - 2000 фанатов.

- Какие трудности есть у команды перед последними матчами сезона?

- Думаю, все руководители клубов со мной согласятся, что сезон выдался сложный. Мы впервые играли в новом формате Евролиги, провели два регулярных чемпионата. И эта нагрузка - а мы порой проводили по четыре матча за 10 дней, не могла не сказаться. Могу сказать, что в "Химках" на данный момент нет ни одного полностью здорового игрока. Но плей-офф - особое время, кульминация сезона, и все играют через не могу.

- Как проходит подготовка к "Финалу четырех"?

- В плановом режиме. Условия нам знакомы - мы почти весь сезон играли в таком формате. Вечерняя тренировка накануне, на следующий день игра. Сейчас все будет точно так же. Территориально арена в Москве расположена от нашего баскетбольного центра примерно на таком же расстоянии, как дворец в Мытищах, где мы проводили матчи Евролиги.

- Когда команда попробует площадку?

- Тренировка у нас запланирована на 7 июня, как и у всех других участников "Финала четырех". (Антон БАБОШИН)