Павел Астахов: "Швед очевидно лучший игрок Единой лиги ВТБ в феврале"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов выразил мнение, что защитник Алексей Швед, который набрал 29 очков в матче Единой лиги ВТБ с "Локомотивом", является лучшим игроком турнира в феврале. На последней минуте встречи баскетболист забил два трехочковых подряд, решивших исход игры.

- С такой игрой никакого здоровья не хватит. Очень рад, что сумели вырвать победу в концовке, - приводит ТАСС слова Астахова. - Ну и Швед сделал все, чтобы команда победила. На то он и Алексей Швед, чтобы проявлять себя в концовках таких матчей. В трех играх он набирает по 30 очков - очевидно, кто лучший в феврале.