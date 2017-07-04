Павел Астахов: "Швед мечтает вывести "Химки" в плей-офф Евролиги"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов рассказал о будущем защитника Алексея Шведа в подмосковной команде. Он отметил, что 28-летний игрок примет решение о том, в каком клубе он продолжит карьеру, до 25 июля.

– В контракте Алексея с нашим клубом есть опция, которая позволяет ему досрочно расторгнуть соглашение и уехать в НБА при условии выплаты существенной компенсации, – цитирует "Подмосковье сегодня" Астахова. – Однако опция эта действует только до 25 июля. Если в течение ближайших трех недель Швед не активирует ее, то автоматически останется игроком "Химок". Во время нашего последнего разговора Алексей сказал, что мечтает вывести "Химки" как минимум в плей-офф Евролиги.

Швед выступает за "Химки" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел в составе химчан в Единой лиге ВТБ 31 матч, набирая в среднем 23,2 очка за игру и проводя на паркете 28,48 минуты.