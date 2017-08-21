Павел Астахов: "Швед абсолютно соответствует своей зарплате"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов сообщил, что информация о зарплате Алексея Шведа в размере 3,4 миллиона евро в год не соответствует действительности. Представитель подмосковной команды отметил, что клуб никому не переплачивает.

– Мы понимаем, что он лидер нашего клуба, он нашел себя в нашей команде, ему здесь комфортно, – цитируют "Известия" Астахова. – Поэтому мы решили сделать ситуацию стабильной, учитывая, что у него была опция отъезда в НБА. Нам бы хотелось, чтобы Швед провел у нас несколько лет, чтобы мы стабильно строили стратегию развития команды, в том числе и маркетинговую. Мы провели переговоры, он взвесил все "за" и "против" и принял решение подписать новый контракт. Думаю, все выиграли в этой ситуации.

– Два года назад портал Euroleague Adventures опубликовал 50 самых больших контрактов Европы, в котором Швед занимал первое место с окладом 3,4 миллиона евро в год. Это соответствует действительности?

– Я могу сказать, что эта цифра сильно завышена. Готов подтвердить, что Швед получает зарплату, которой, на мой взгляд, он абсолютно соответствует. Мы никому не переплачиваем.