Павел Астахов: "Серия показала, что "Химки" объективно сильнее "Локомотива"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов поделился мнением о серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ против "Локомотива". Также он отметил, что у подмосковного клуба хорошие отношения с краснодарцами.

– Эта серия показала, что мы объективно сильнее краснодарцев, – цитируют "Известия" Астахова. – Играя в Евролиге, мы накопили очень полезный опыт. Все 30 матчей регулярного сезона по уровню борьбы не уступали играм плей-офф. В каждой игре надо было показать свой максимум, чтобы добиться победы. Поэтому к четвертьфиналу Единой лиги мы подошли уверенными в своих силах и сверхмотивированными. Ни в одной игре мы не вошли в концовку, исход всех матчей с "Локо" решался в третьей – начале четвертой четверти. Это говорит о многом.

– Чем можно объяснить ухудшившиеся отношения с "Локомотивом" вне игровой площадки?

– У нашего клуба прекрасные отношения с "Локо". Но с их стороны по непонятным мне причинам шли какие-то неадекватные заявления. Пусть они останутся на совести руководства краснодарской команды. Еще один момент – наш клуб привык делать, а не болтать. И мы добились промежуточной цели – вышли в "Финал четырех".