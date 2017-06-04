Павел Астахов: "Финал Лиги ВТБ – это хорошо, но цель "Химок" – первое место"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что выход в финал Единой лиги ВТБ – это хороший результат, но целью команды является победа в серии с ЦСКА и завоевание титула.

Сегодня "Химки" в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ победили "Зенит" (90:84, 3-2), вышли в финал турнира, где сыграют против ЦСКА, и получили путевку в Евролигу на следующий сезоне.

– Пока рано говорить про будущий сезон и Евролигу, все решения по составу и по тренерскому штабу будут приниматься уже после сезона, пока же нас ждет финал с ЦСКА, – приводит "Р-Спорт" слова Астахова. – Мы намерены и дальше показывать результат. Аппетит приходит во время еды, поэтому будем дальше двигаться, финал – это хорошо, конечно, но теперь наша цель – первое место. Это исторический факт, что ЦСКА в Единой лиге ВТБ никому не проигрывал в серии, но это не значит, что не нужно пытаться, и мы попытаемся.