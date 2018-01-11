Павел Астахов: "Если "Химки" выправят ситуацию, то обойдутся без штрафа"

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов прокомментировал информацию о том, что он отменил действие штрафа, ранее наложенного на баскетболистов команды. Ранее в СМИ появилась информация, что после ряда поражений игроки, тренерский штаб, персонал и весь менеджмент клуба оштрафованы на 50 процентов от месячной зарплаты. Подмосковный клуб проиграл три встречи из последних пяти проведенных. "Химки" проиграли "Калеву" (84:92) в Единой лиге ВТБ, а также две встречи в Евролиге против "Барселоны" (65:79) и ЦСКА (68:79).

– Все обратили внимание на штраф, но не услышали последнее предложение, – пояснил Астахов. – "Если в ближайшее время мы исправим наше положение, то штраф снимается". На следующий день мы снова встретились с игроками и тренерами. Все уже проанализировали сложившуюся ситуацию, а именно этого я и добивался накануне. Разговор был долгий и непростой. Все понимают, в какой ситуации мы оказались. Впереди в этом месяце шесть матчей: два в Единой лиге и четыре в Евролиге. Если мы выступим достойно и выправим ситуацию, то штраф не будет применен. На данный момент его действие приостановлено. Посмотрим, что будет к концу месяца. И все зависит от нас самих. Только все вместе мы можем решить проблемы, которые есть сейчас. (Антон БАБОШИН)