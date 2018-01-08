Павел Антипов: "Победа "Локомотива" над ЦСКА - это нечто!"

Форвард "Локомотива" Павел Антипов после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (90:79) отметил, что над армейцами довлел результат игры против "Барселоны" в Евролиге. Железнодорожники нанесли сопернику первое поражение в сезоне.

- На самом деле эта победа – это нечто! - приводит "Р-Спорт" слова Антипова. - Очень смешанные эмоции, потому что ЦСКА был в роли фаворита, и мы знали, что над ними слишком сильно будет довлеть результат после поражения "Барселоне" в Евролиге. Мы этим воспользовались, постарались играть первым номером, навязать свой ритм.

Отмечу, что у нас было много хороших попыток из-за дуги, мы попали свои броски. Возможно, если бы не было бы такого хорошего процента, победить бы не удалось. Но, тем не менее, очень многого стоит победить здесь, дома у ЦСКА, при их трибунах. Я счастлив, что мы победили. Но распыляться не стоит, это только середина сезона. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.