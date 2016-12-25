17:33 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Парма" в овертайме проиграла УНИКСу, несмотря на 40 очков Анджушича

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Парма" на своей площадке уступила УНИКСу – 98:105 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Данило Анджушич, набравший 40 очков. Дабл-даблом отметился разыгрывающий казанцев Хоакин Колом.

"Парма" упустила шанс одержать первую победу в сезоне. Это поражение стало для них первым не в основное время. Пермяки по-прежнему занимают последнее место в таблице "регулярки". УНИКС же вышел в единоличные лидеры.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Парма" (Пермь) – УНИКС (Казань) – 98:105 ОТ (23:19, 21:23, 21:24, 27:26, 6:13)

П: Анджушич (40 + 7 передач), Буланов (14), Винник (14 + 9 подборов), Чернов (11 + 7 передач).

У: Джонсон (34), Колом (20 + 12 передач + 8 подборов), Каймакоглу (19), Параховский (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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