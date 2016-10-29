"Парма" упустила победу над "Енисеем"

В матче регулярного чемпионате Единой лиги ВТБ "Парма" на своей площадке уступила "Енисею" – 79:81. Хозяева лидировали на протяжении большей части встречи, но в заключительной четверти были разгромлены 9:24. Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Тони Тэйлор, набравший 25 очков.

После этой победы "Енисей" поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Парма" занимает предпоследнюю, 12-ю строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Парма" (Пермь) – "Енисей" (Красноярск) – 79:81 (27:17, 25:19, 18:21, 9:24)

П: Буланов (19), Анджушич (19 + 7 передач), Нелюбов (10).

Е: Т. Тэйлор (25), Браймох (14), Элегар (13), Заворуев (10 + 6 передач).