"ПАРМА" просматривает лучшего форварда суперфинала студенческой лиги

Экс-защитник МГАФКа из Малаховки Станислав Крайнов проходит просмотр в "ПАРМЕ", которая дебютирует в Единой лиге ВТБ в этом сезоне, сообщает пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола. В прошлом сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 17 матчах, зарабывая в среднем за игру 27,8 очка, 6,6 подбора, 2,5 передачи и 1,8 перехвата, чем помог МГАФКу выиграть дивизион "Москва" и стать бронзовым призером суперфинала Лиги Белова. Кроме того, Крайнов был признан лучшим форвардом суперфинала Лиги Белова.