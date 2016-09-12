16:22 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"ПАРМА" просматривает лучшего форварда суперфинала студенческой лиги

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Экс-защитник МГАФКа из Малаховки Станислав Крайнов проходит просмотр в "ПАРМЕ", которая дебютирует в Единой лиге ВТБ в этом сезоне, сообщает пресс-служба Ассоциации студенческого баскетбола. В прошлом сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 17 матчах, зарабывая в среднем за игру 27,8 очка, 6,6 подбора, 2,5 передачи и 1,8 перехвата, чем помог МГАФКу выиграть дивизион "Москва" и стать бронзовым призером суперфинала Лиги Белова. Кроме того, Крайнов был признан лучшим форвардом суперфинала Лиги Белова.

Дополнительная информация

http://pro100basket.ru/news/a-4881.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

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