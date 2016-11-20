17:46 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Парма" по-прежнему не может набрать очки

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"Цмоки-Минск" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл "Парму" (67:61). После 7 матчей команда из Белоруссии имеет в активе 10 очков. Пермский клуб потерпел 6-е поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Парма" (Пермь) - "Цмоки-Минск" - 61:67 (18:21, 11:6, 16:16, 16:24)

П: Данило Анджушич (21).

Ц: Джордже Гагич (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Дилетанту на сайте "С-Э" баскетбольная команда "Парма" набрала 6 очков после 6 сыгранных матчей, т.к. по Регламенту за поражение команде начисляется 1 очко. Надо хоть немного разбираться в спорте, но не дано - это же неспорт-кибер.

20:21

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