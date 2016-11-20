"Парма" по-прежнему не может набрать очки

"Цмоки-Минск" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл "Парму" (67:61). После 7 матчей команда из Белоруссии имеет в активе 10 очков. Пермский клуб потерпел 6-е поражение подряд и замыкает турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Парма" (Пермь) - "Цмоки-Минск" - 61:67 (18:21, 11:6, 16:16, 16:24)

П: Данило Анджушич (21).

Ц: Джордже Гагич (15).