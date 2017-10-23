"Парма" одержала первую победу в сезоне, одолев "Калев"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Калев" на своей площадке уступил "Парме" – 74:76. У гостей 14 очками отметился Фрэнк Гейнс. Самым результативным игроком встречи стал форвард эстонского клуба Седрик Симмонс, набравший 17 баллов.

Для пермского клуба эта победа стала первой в сезоне. Напомним, что в прошлом розыгрыше Единой лиги "Парма", которая стала дебютантом турнира, выиграла лишь один матч за всю регулярку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Парма" (Пермь) – 74:76 (18:19, 12:23, 27:14, 17:20)

К: Симмонс (17 + 9 подборов), Йоесаар (16), Суботич (13 + 9 подборов), Миркович (12).

П: Гейнс (14), Гражулис (12 + 7 подборов), Маклин (11 + 8 подборов), Миллер-Макинтайр (8 + 8 передач), Ухов (8), Морейра (3 + 10 подборов).