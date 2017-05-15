"Парма" может покинуть Единую лигу ВТБ, если не увеличит бюджет

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что нельзя с уверенностью говорить об участии "Пармы" в следующем сезоне лиги. Руководитель отметил, что клуб должен увеличить бюджет, чтобы составлять конкуренцию в чемпионате. Напомним, что у пермского клуба самый маленький бюджет в лиге – 155 миллионов рублей.

– Говорить, сколько клубов будет в следующем сезоне 100 процентов, нельзя, но можно предположить, что их будет или столько же, если "Парма" соблюдет все условия, или 12, если нет, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – Условия следующие: у "Пармы" есть все, кроме бюджета, – зал, прекрасные болельщики. Но бюджет не позволяет быть конкурентоспособными в лиге. "Парма" должна предоставить письменные гарантии, и только письменные гарантии, тут не идет речь об устных, что увеличивают бюджет в три-четыре раза.

Говорить о расширении пока не стоит. Я не вижу достойных конкурентов, которые могли бы войти в лигу. Плюс вы посмотрите на календарь. Все российские клубы играют не только в лиге, но и в еврокубках. В новом сезоне календарь будет еще более плотным.