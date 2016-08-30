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"Парма" 31 августа проведет голосование за выбор нового названия клуба

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Пермская "Парма" проведет голосование среди болельщиков за выбор названия клуба, сообщает официальный сайт команды. Голосование пройдет 31 августа во время матча сборной России с Боснией и Герцеговиной.

"31 августа 2016, на матче Сборной России против Сборной Боснии и Герцеговины в холле УДС "Молот" состоится голосование за выбор названия пермского баскетбольного клуба, в котором сможет принять участие каждый болельщик и любитель баскетбола. Не проходите мимо стоек для голосования, это займет всего пять минут вашего времени", - гласит сообщение команды.

Дополнительная информация

http://parmabasket.ru/news/5/12554/

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