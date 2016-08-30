"Парма" 31 августа проведет голосование за выбор нового названия клуба

Пермская "Парма" проведет голосование среди болельщиков за выбор названия клуба, сообщает официальный сайт команды. Голосование пройдет 31 августа во время матча сборной России с Боснией и Герцеговиной.

"31 августа 2016, на матче Сборной России против Сборной Боснии и Герцеговины в холле УДС "Молот" состоится голосование за выбор названия пермского баскетбольного клуба, в котором сможет принять участие каждый болельщик и любитель баскетбола. Не проходите мимо стоек для голосования, это займет всего пять минут вашего времени", - гласит сообщение команды.